Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Talisca'nın sözleşme detayları da belli oldu. Peki Anderson Talisca Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacak? Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

1 /7 Fenerbahçe'de transfer konusunda hareketlilik yaşanmaya devam ediyor.

2 /7 Sarı lacivertli kulüp, Anderson Talisca'nın transferi için geri sayıma geçmiş durumda.

3 /7 13 Ocak tarihinde başlayacak transfer dönemiyle beraber sarı-lacivertliler Anderson Talisca transferini duyuracak.

4 /7 Anderson Talisca Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacak? Merak edilen konulardan birisi de Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacağı.

5 /7 Sabah'ın haberine göre, Brezilyalı yıldızın transferinde sponsorlar devreye girdi.

6 /7 Talisca'nın 5 milyon euroluk maaşının sponsorlar tarafından karşılanacağı belirtildi.