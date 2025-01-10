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Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den alacağı maaş belli oldu: Herkesi şaşırtan rakam

Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den alacağı maaş belli oldu: Herkesi şaşırtan rakam

Haber Merkezi
09:3510/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Talisca'nın sözleşme detayları da belli oldu. Peki Anderson Talisca Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacak? Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

Fenerbahçe'de transfer konusunda hareketlilik yaşanmaya devam ediyor.

Sarı lacivertli kulüp, Anderson Talisca'nın transferi için geri sayıma geçmiş durumda.

13 Ocak tarihinde başlayacak transfer dönemiyle beraber sarı-lacivertliler Anderson Talisca transferini duyuracak.

Anderson Talisca Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacak?

Merak edilen konulardan birisi de Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacağı.

Sabah'ın haberine göre, Brezilyalı yıldızın transferinde sponsorlar devreye girdi.

Talisca'nın 5 milyon euroluk maaşının sponsorlar tarafından karşılanacağı belirtildi.

Sözleşmede Haziran ayında devreye girecek zorunlu satın alma opsiyonunun da yer aldığı aktarıldı. 

#Fenerbahçe
#Anderson Talisca
#Al Nassr

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