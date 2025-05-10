Ankaragücü-Amed maçında şaşkına çeviren anlar: Neye sevindiler kimse anlamadı

Sosyal medyada, Eryaman Stadyumu'nda Ümraniyespor-Manisa FK maçını telefondan izleyen Ankaragücülü taraftarların, İstanbul ekibinin kaçırdığı pozisyona verdiği tepkiyi gol oldu sanıp böyle bir sevinç dalgası oluşturduğu yönünde bir bilgi paylaşıldı.