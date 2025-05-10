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Ankaragücü-Amed maçında şaşkına çeviren anlar: Neye sevindiler kimse anlamadı

Ankaragücü-Amed maçında şaşkına çeviren anlar: Neye sevindiler kimse anlamadı

18:5110/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
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Son hafta maçında Amedspor'u yenen Ankaragücü, Manisa FK'nın Ümraniyespor'u mağlup etmesi nedeniyle küme düştü. Başkentte oynanan maçın son anlarında yaşanan sevinç ise sosyal medyada gündem oldu.

Trendyol 1. Lig’in son haftasında Ankaragücü, Eryaman Stadyumu’nda Amedspor’u konuk etti. 

Başkent ekibi, rakibini 2-0 mağlup etmesine rağmen Manisa FK’nın deplasmanda Ümraniyespor’u 1-0 yenmesi nedeniyle küme düştü.

Ankaragücü-Amed maçının son anlarında yaşananlar ise mücadeleye damga vurdu.

Ankaragücü tribünleri, maçın uzatma dakikalarında bir anda sevinç yaşamaya başladı. 




Başkent ekibinin yedek kulübesi de saha kenarında sevinç yumağı oluşturdu. 

Karşılaşmayı anlatan TRT spikeri bu anları "Yaşanan sevincin nedenini tam olarak anlamış değilim" diye aktardı.

Sosyal medyada, Eryaman Stadyumu'nda Ümraniyespor-Manisa FK maçını telefondan izleyen Ankaragücülü taraftarların, İstanbul ekibinin kaçırdığı pozisyona verdiği tepkiyi gol oldu sanıp böyle bir sevinç dalgası oluşturduğu yönünde bir bilgi paylaşıldı.

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