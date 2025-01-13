Antalyaspor'da Alex ile yollar ayrıldı: İşte yerine düşünülen isim

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, alınan kötü sonuçların ardından Alex de Souza ile yollar ayırdı. Kırmızı-beyazlılarda yönetim, Alex de Souza’nın ardından göreve getirilecek isimler üzerine çalışmalara başladı. İşte Antalyaspor'un göreve getirmek istediği teknik direktör...
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da alınan kötü sonuçların ardından ilk ayrılık yaşandı.
ANTALYASPOR'DA ALEX İLE YOLLAR AYRILDI MI?
Kırmızı-beyazlılarda yönetim kurulu, kötü gidişatın ardından Alex de Souza ile yollarını ayırdı.
Sezon başında göreve gelen Brezilyalı çalıştırıcı, 18 maçta, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alırken 21 puan topladı. Antalyaspor ligde 13. sırada yer alıyor.
Teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor, çalışmalarına hız verdi.
ANTALYASPOR'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?
Kırmızı-Beyazlılar, Emre Belözoğlu ile ilk temasını kurdu. 44 yaşındaki teknik adamın görüşmeye olumlu yaklaştığı öğrenildi.
Akdeniz ekibinin listesindeki diğer güçlü aday ise Bülent Uygun. Yapılan görüşmelerin ardından yönetim, yeni teknik adamı kısa süre içerisinde duyurmak istiyor.