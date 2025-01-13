Antalyaspor'da Alex ile yollar ayrıldı: İşte yerine düşünülen isim

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, alınan kötü sonuçların ardından Alex de Souza ile yollar ayırdı. Kırmızı-beyazlılarda yönetim, Alex de Souza’nın ardından göreve getirilecek isimler üzerine çalışmalara başladı. İşte Antalyaspor'un göreve getirmek istediği teknik direktör...

1 /6 Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da alınan kötü sonuçların ardından ilk ayrılık yaşandı.

2 /6 ANTALYASPOR'DA ALEX İLE YOLLAR AYRILDI MI? Kırmızı-beyazlılarda yönetim kurulu, kötü gidişatın ardından Alex de Souza ile yollarını ayırdı.





3 /6 Sezon başında göreve gelen Brezilyalı çalıştırıcı, 18 maçta, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alırken 21 puan topladı. Antalyaspor ligde 13. sırada yer alıyor.

4 /6 Teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor, çalışmalarına hız verdi.

5 /6 ANTALYASPOR'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK? Kırmızı-Beyazlılar, Emre Belözoğlu ile ilk temasını kurdu. 44 yaşındaki teknik adamın görüşmeye olumlu yaklaştığı öğrenildi.







