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Arda Güler Mbappe'yi çıldırttı: İspanya bu pozisyonu konuşuyor

Arda Güler Mbappe'yi çıldırttı: İspanya bu pozisyonu konuşuyor

22:3815/03/2025, Cumartesi
G: 15/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İspanya Laliga 28. hafta karşılaşmasında oynanan Villareal-Real Madrid maçına Arda Güler-Kylian Mbappe gerginliği damga vurdu. Milli oyuncumuz müsait pozisyonda Mbappe'ye pas vermeyince Fransız yıldız tepki gösterdi. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Real Madrid İspanya LaLiga 28. haftasında Villareal'i Kylian Mbappe'nin attığı iki golle 2-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu Arda Güler, 82. dakikada Fede Valverde'nin yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın 89. dakikasında Arda Güler ile Kylian Mbappe arasında yaşanan gerginlik maçın önüne geçti.

Milli oyuncumuz müsait pozisyonda pas tercihi yerine kaleye şutunu attı. Kylian Mbappe pası alamayınca Arda Güler'e tepki gösterdi.

İşte Arda Güler ile Kylian Mbappe arasındaki gerginliğin yaşandığı o pozisyon:

#Real Madrid
#Arda Güler
#Kylian Mbappe
#Villareal

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