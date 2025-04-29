UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Arsenal evinde PSG’yi konuk edecek. Bu akşam saat 22.00’da başlayacak karşılaşmayı Slovak hakem Slavko Vincic yönetecek. Çeyrek finalde Real Madrid’i eleyerek yarı finale yükselen Arsenal, final yolunda avantajlı bir skor yakalamak istiyor. Aston Villa’yı çeyrek finalde mağlup ederek yarı finale yükselen PSG ise zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Arsenal - PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Arsenal - PSG maçını TRT Spor’dan canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Arsenal ve PSG karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak.
Arsenal ile PSG bugüne kadar beş kez karşılaşırken, İngiliz temsilcisi bu rekabette mağlubiyet almadı (2G 3B).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında PSG'yi 2-0 mağlup eden Arsenal, Fransız ekibine karşı bir sezonda iki galibiyet alan ikinci İngiliz temsilcisi olmak istiyor (Manchester City; 2020/21).
İngiliz takımlarına konuk olduğu son altı Şampiyonlar Ligi maçının beşini kaybeden PSG (1G), bu beş mağlubiyeti dört takımdan aldı (Manchester City x2, Arsenal, Newcastle & Aston Villa).
Şampiyonlar Ligi tarihinde 2001/02 (Carles Rexach; Barcelona vs Vicente del Bosque; Real Madrid) ve 2014/15'in (Pep Guardiola; Bayern Münih vs Luis Enrique; Barcelona) ardından üçüncü kez iki İspanyol teknik adam bir yarı final eşleşmesinde karşı karşıya geliyor (Mikel Arteta vs Luis Enrique).
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son sekiz maçı kaybetmeyen Arsenal (7G 1B), aynı turnuva sezonunda daha uzun tek serisini finale çıktığı 2005/06'da yakaladı (12 maç).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçların en büyük bölümünde skor avantajına sahip olan takım Arsenal (%53). İngilizler aynı zamanda grup sonrası eleme turlarında oynadığı iki eşleşmede de geri düşmedi (vs PSV & Real Madrid).
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yaptığı baskıların en büyük bölümünü yüksek şiddetle uygulayan takım PSG (%87). Şu ana kadar bu şekilde en fazla pres yapan oyuncu ise PSG orta sahası Joao Neves (715).
Şampiyonlar Ligi tarihinde forma giydiği ilk iki sezonda en fazla gole katkı sağlayan İngiliz oyuncu, Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka (9 gol & 6 asist).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gole doğrudan katkı sağlayan Ousmane Dembele (10; 7 gol & 3 asist), PSG formasıyla bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan oyuncu olan Kylian Mbappe'nin (11; 2020/21) rekorunu egale edebilir.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla oyuncusu 90 dakika başına 2+ çalım atan takım PSG (Doue; 3.1, Kvaratskhelia; 2.7, Barcola; 2.6 & Dembele; 2.2).
Arsenal - PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?
Arsenal - PSG maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.
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