Artvin Hopaspor

Bursaspor, bu süreçte aldığı başarılı sonuçlarla da dikkati çekti. Çıktığı maçlarda sadece bir kez yenilen yeşil beyazlılar, bu sezon Galatasaray ile birlikte Türkiye'deki profesyonel liglerde en az mağlubiyet alan takımlardan biri oldu.



