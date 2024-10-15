Avrupa basını A Milli Takım'ın İzlanda galibiyetini konuşuyor: 'Türklerin zaferi'

Desporto Ao Minuto

Desporto Ao Minuto da Kerem Aktürkoğlu’nun gol sevincinden yola çıkarak, iyi performansına sadece Benfica’da değil, milli takımda da devam ettiğini yazdı. Aktürkoğlu’nun, Türkiye’nin deplasmanda İzlanda’yı 4-2 mağlup ettiği maçta parladığını ve yaptığı asistin yanı sıra harika bir gol de attığını vurguladı.