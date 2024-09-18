Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: İlk 20'de tek Türk takımı var

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yılın istatistiklerini değerlendirerek Avrupa'nın en iyi takımlarını belirledi. Listede ilk 20'de tek Türk takımı yer aldı. İşte detaylar...
IFFHS, Avrupa'da 1 Eylül 2023 - 31 Ağustos 2024 verilerini dikkate alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını sıraladı. Listenin ilk 20 sırasında tek Türk takımı bulunuyor.
1- Real Madrid: 403 puan
2- Manchester City: 368 puan
3- Bayer Leverkusen: 353 puan
4- Atalanta: 318 puan
5- Barcelona: 270 puan
6- Atletico Madrid: 266 puan
7- Borussia Dortmund: 264 puan
8- Bayern Münih: 256 puan
9- Inter: 254 puan
10- Arsenal: 253 puan
11- PSG: 246 puan
12- Roma: 245 puan
13- Liverpool: 242 puan
14- Sporting: 230 puan
15- Milan: 222 puan
16- Union SG: 217 puan
17- FENERBAHÇE: 214 puan
17- Fiorentina: 214 puan
19- Benfica: 209 puan
20- Sparta Prag: 207 puan