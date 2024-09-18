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Spor

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: İlk 20'de tek Türk takımı var

12:26 - 18/09/2024 الأربعاء
Güncelleme: 13:09 - 18/09/2024 الأربعاء
Yeni Şafak

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yılın istatistiklerini değerlendirerek Avrupa'nın en iyi takımlarını belirledi. Listede ilk 20'de tek Türk takımı yer aldı. İşte detaylar...

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IFFHS, Avrupa'da 1 Eylül 2023 - 31 Ağustos 2024 verilerini dikkate alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını sıraladı. Listenin ilk 20 sırasında tek Türk takımı bulunuyor.

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1- Real Madrid: 403 puan

3/ 21

2- Manchester City: 368 puan

4/ 21

3- Bayer Leverkusen: 353 puan


5/ 21

4- Atalanta: 318 puan

6/ 21

5- Barcelona: 270 puan

7/ 21

6- Atletico Madrid: 266 puan

8/ 21

7- Borussia Dortmund: 264 puan

9/ 21

8- Bayern Münih: 256 puan

10/ 21

9- Inter: 254 puan

11/ 21

10- Arsenal: 253 puan

12/ 21

11- PSG: 246 puan

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12- Roma: 245 puan

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13- Liverpool: 242 puan

15/ 21

14- Sporting: 230 puan

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15- Milan: 222 puan

17/ 21

16- Union SG: 217 puan

18/ 21

17- FENERBAHÇE: 214 puan

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17- Fiorentina: 214 puan

20/ 21

19- Benfica: 209 puan

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20- Sparta Prag: 207 puan

#Avrupa
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