AZ Alkmaar - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'ler || Galatasaray’da AZ Alkmaar maçında ilk 11’de kim var, cezalı futbolcular hangileri?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar’a konuk olacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Icardi, Yunus Akgün, Jakobs karşılaşmada süre alamayacak. Ajax mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Osimhen, Torreira ve Davinson da forma şansı bulamayacak. Peki, Galatasaray’da AZ Alkmaar maçında ilk 11’de kimler var, cezalı futbolcular hangileri? İşte AZ Alkmaar - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'ler…

1 /12 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a karşı avantaj arıyor.



2 /12 AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda yapılacak karşılaşma bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.



3 /12 AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Yardımcı hakemlik görevini Bruno Jesus ve Luciano Maia'nın yapacağı mücadelenin dördüncü hakemi Joao Gonçalves olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Tiago Martins görev alacak.

4 /12 Avrupa Ligi'ne iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.



5 /12 Sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlikle ayrılan Galatasaray, lig etabındaki tek yenilgisini son maçta aldı.

6 /12 İlk 8'de yer alma şansını son 2 maçta aldığı sonuçlarla kaçıran Galatasaray, normal sezonu 14. sırada tamamladı.



7 /12 Galatasaray, bu sezon "Kupa 2"de çıktığı 4 deplasman maçından da galip dönemedi.





8 /12 Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda sırasıyla Letonya temsilcisi RFS ile 2-2, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 ve İsveç takımı Malmö ile 2-2 berabere kaldı.





9 /12 GALATASARAY’DA AZ ALKMAAR MAÇINDA İLK 11’DE KİM VAR, CEZALI FUTBOLCULAR HANGİLERİ? Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Icardi, Yunus Akgün, Jakobs karşılaşmada süre alamayacak.

10 /12 Ajax mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Osimhen, Torreira ve Davinson da forma şansı bulamayacak.

11 /12 Hollanda ekibinde ise Van Bommel ve Sadiq'in sakatlıkları bulunurken Belic sarı kart cezalısı.

