AZ Alkmaar - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Avrupa Ligi'nin 2024/25 sezonunda en fazla şut pası veren oyuncu olan Dries Mertens (20), son maçında dokuz şut pası kaydetti ve bu sezon bir karşılaşmada en yüksek sayıya ulaşan isim oldu (vs Tottenham). Turnuvanın güncel formatına geçtiği 2009/10'dan bu yana Mertens'den (15) daha fazla asist yapan sadece iki oyuncu bulunuyor: Borek Dockal (16) ve Bruno Fernandes (16).



