UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda AZ Alkmaar’a konuk olacak. Bu akşam saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı Roman hakem Horatiu Mircea Fesnic yönetecek. Sakatlıkları devam eden Mauro Icardi ile Kaan Ayhan kadroda yer almadı. Sakatlığı bulunan ve müsabakada görev yapamayacak Ismail Jakobs'un ise takıma destek amacıyla Hollanda'ya gittiği bildirildi. Peki, Galatasaray’da AZ Alkmaar maçında ilk 11’de kimler var, sakat ve cezalı var mı? İşte AZ Alkmaar - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…
Temsilcimiz Galatasaray Avrupa Ligi’nde deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak.
Kulüp tarihinde Türk takımlarıyla oynadığı yedi Avrupa kupası maçında yenilgi yüzü görmeyen AZ (4G 3B), mağlubiyet almadan sadece Çekya temsilcilerine daha fazla rakip oldu (8 maç).
Hollanda takımlarına rakip olduğu sekiz Avrupa kupası maçına da PSV karşısında çıkan Galatasaray (2G 6M), deplasmanda oynadığı dört karşılaşmayı toplam 13 gol yiyerek kaybetti.
Evinde oynadığı son iki Avrupa Ligi maçını kazanan AZ, bu turnuvada üst üste üç iç saha galibiyeti aldığı son seriyi Mart 2012'de yakaladı.
Avrupa Ligi'nin grup/lig aşamasında oynadığı 16 maçın sadece birini kaybeden Galatasaray (10G 5B), Aralık 2009'da deplasmanda aldığı Sturm Graz mağlubiyetinden bu yana çıktığı 10 karşılaşmada yenilgi almadı (6G 4B).
Bu sezon çıktığı dört Avrupa Ligi maçında 12 gol atan Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde hiçbir grup aşamasında daha yüksek sayıya ulaşamadı (2009/10'da 12).
Bu sezon Avrupa Ligi'nde en fazla toplam (92) ve isabetli şut çeken (37) takım olan Galatasaray, aynı zamanda en fazla isabetli orta yapan (39), beklenen gol değeri üreten (11.2 xG) ve net gol pozisyonu yakalayan (28) ekip konumunda.
Avrupa Ligi tarihinde 19 yaş altı oyuncuları en fazla gol atan iki takımdan biri olan AZ (9; Manchester United ile eşit), son maçında Fenerbahçe karşısındaki üç golünden birini 18 yaşındaki Kees Smit'in ayağından buldu.
Avrupa Ligi'nin 2024/25 sezonunda en fazla şut pası veren oyuncu olan Dries Mertens (20), son maçında dokuz şut pası kaydetti ve bu sezon bir karşılaşmada en yüksek sayıya ulaşan isim oldu (vs Tottenham). Turnuvanın güncel formatına geçtiği 2009/10'dan bu yana Mertens'den (15) daha fazla asist yapan sadece iki oyuncu bulunuyor: Borek Dockal (16) ve Bruno Fernandes (16).
Bu sezon Avrupa Ligi'nde geride kalan dört haftada da gol atmayı başaran tek oyuncu Yunus Akgün. Turnuvanın güncel formatına geçtiği 2009/10'dan bu yana bu alandaki rekoru paylaşan 11 oyuncu, beşer grup maçında gol sevinci yaşayarak en yüksek sayıya ulaştı.
Avrupa Ligi tarihinde en fazla galibiyet alan (9) ve en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olan (%56) Türk teknik direktör Okan Buruk. Bu turnuvada görev yaptığı son iki maçı kazanan Buruk, daha önce üst üste üç galibiyet aldığı bir seri yakalayamadı.
AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
AZ ALKMAAR
41 Jeroen Zoet
3 Wouter Goes
5 Alexandre Penetra
35 Mexx Meerdink
6 Peer Koopmeiners
10 Sven Mijnans
18 David Moller Wolfe
26 Kees Smit
33 Dave Kwakman
9 Troy Parrot
30 Denso Kasius
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
25 Victor Nelsson
42 Abdülkerim Bardakçı
6 Davinson Sanchez
7 Roland Sallai
20 Gabriel Sara
34 Lucas Torreira
10 Dries Mertens
11 Yunus Akgün
45 Victor Osimhen
53 Barış Alper Yılmaz