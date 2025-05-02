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Ballon d’Or 2025 favori listesi açıklandı: Kimse bu isimleri beklemiyordu!

Ballon d’Or 2025 favori listesi açıklandı: Kimse bu isimleri beklemiyordu!

10:582/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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France Football dergisi tarafından her yıl dünyanın en iyi futbolcusu ödülü Ballon d’Or 2025 favori listesi belli oldu. İlk iki sırada yer alan isimler büyük şaşkınlık oluşturdu. İşte 20 futbolcunun yer aldığı favori liste…

20- Denzel Dumfries

19- Bukayo Saka

18- Desire Doue

17- Lautaro Martinez

16- Viktor Gyökeres

15- Khvicha Kvaratskhelia

14- Vitinha

13- Vinicius Junior

12- Jude Bellingham

11- Declan Rice

10- Nuno Mendes

9- Kylian Mbappe

8- Harry Kane

7- Gianluigi Donnarumma

6- Robert Lewandowski

5- Mohamed Salah

4- Pedri

3- Raphinha

2- Lamine Yamal

1- Ousmane Dembele

#Ballon Dor Ödülü
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