Ballon d’Or 2025 favori listesi açıklandı: Kimse bu isimleri beklemiyordu!

France Football dergisi tarafından her yıl dünyanın en iyi futbolcusu ödülü Ballon d’Or 2025 favori listesi belli oldu. İlk iki sırada yer alan isimler büyük şaşkınlık oluşturdu. İşte 20 futbolcunun yer aldığı favori liste…
20- Denzel Dumfries
19- Bukayo Saka
18- Desire Doue
17- Lautaro Martinez
16- Viktor Gyökeres
15- Khvicha Kvaratskhelia
14- Vitinha
13- Vinicius Junior
12- Jude Bellingham
11- Declan Rice
10- Nuno Mendes
9- Kylian Mbappe
8- Harry Kane
7- Gianluigi Donnarumma
6- Robert Lewandowski
5- Mohamed Salah
4- Pedri
3- Raphinha
2- Lamine Yamal
1- Ousmane Dembele