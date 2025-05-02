Ballon d’Or 2025 favori listesi açıklandı: Kimse bu isimleri beklemiyordu!

France Football dergisi tarafından her yıl dünyanın en iyi futbolcusu ödülü Ballon d’Or 2025 favori listesi belli oldu. İlk iki sırada yer alan isimler büyük şaşkınlık oluşturdu. İşte 20 futbolcunun yer aldığı favori liste…

1 /20 20- Denzel Dumfries

2 /20 19- Bukayo Saka

3 /20 18- Desire Doue

4 /20 17- Lautaro Martinez

5 /20 16- Viktor Gyökeres

6 /20 15- Khvicha Kvaratskhelia

7 /20 14- Vitinha

8 /20 13- Vinicius Junior

9 /20 12- Jude Bellingham

10 /20 11- Declan Rice

11 /20 10- Nuno Mendes

12 /20 9- Kylian Mbappe

13 /20 8- Harry Kane

14 /20 7- Gianluigi Donnarumma

15 /20 6- Robert Lewandowski

16 /20 5- Mohamed Salah

17 /20 4- Pedri

18 /20 3- Raphinha

19 /20 2- Lamine Yamal