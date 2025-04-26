İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya geliyor. Dev maç, İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak. Kral Kupası’nı Barcelona bugüne kadar 31 kez, Real Madrid ise 20 kez kazandı. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Barcelona - Real Madrid canlı izleme linki…

1 /9 İspanya Kral Kupası finalinde şampiyonluğun iki önemli adayı Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak.



2 /9 Kral Kupası'nı en çok kazanan (31) kulüp Barcelona olurken, Real Madrid ikinci sırada (20) bulunuyor.



3 /9 El Clasico olarak adlandırılan Real Madrid ve Barcelona takımları arasında oynanan maçlarda bu zamana kadar Real Madrid'in 105, Barcelona'nın 101 galibiyeti bulunurken, 52 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.



4 /9 İki takım arasında 12 Ocak'ta oynanan İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid'i 5-2 yenen Barcelona, ligin ilk yarısında da ezeli rakibini deplasmanda 4-0 mağlup etmişti.

5 /9 Ligde Barcelona 76 puanla lider, Real Madrid ise 72 puanla 2. sırada yer alıyor.

6 /9 Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan ve üç kupada da yoluna devam eden Barcelona, Avrupa'da elenen Real Madrid karşısında favori gösteriliyor.

7 /9 ARDA GÜLER BARCELONA MAÇINDA OYNAYACAK MI, İLK 11 Mİ? Arda Güler’in bu maçta ilk 11’de yer alması beklenmiyor. Carlo Ancelotti’nin milli yıldıza ilerleyen dakikalarda şans vermesi bekleniyor.



8 /9 Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Barcelona - Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma tivibu SPOR 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

