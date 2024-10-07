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Barış Alper Yılmaz’a dudak uçuklatan zam

Barış Alper Yılmaz’a dudak uçuklatan zam

14:397/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray’ın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz’ın maaşına yüzde 750 zam yapılıyor. Sarı-kırmızılı yönetim oyuncuya yeni sözleşme teklif etti. Şuan Galatasaray’dan yılda 10 milyon TL kazanan oyuncu yeni sözleşme ile birlikte rekor seviyede zam almış olacak. Detaylar haberimizde.

Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşme teklif etti.


343'ten Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray, Barış Alper'e yeni sözleşmesiyle birlikte yıllık 75 milyon TL civarında maaş ödeyecek.


Yeni sözleşme 12 Ekim'den sonraki mali genel kurulun ardından geçerlilik kazanacak.

Şu an yıllık 10 milyon TL kazanan Barış Alper Yılmaz, kabul ettiği yeni sözleşmesiyle birlikte yüzde 750 zam almış olacak.

Barış Alper'in sözleşmesi süresi ise 2027 yazına kadar sabit kalacak, sözleşme süresinde bir uzatma olmayacak.


Öte yandan, Barış Alper'in Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in HT Spor'da yaptığı 'Barış Alper ile ilgili bir teklif gelmedi' sözlerine de bozulduğu kaydedildi.

Barış Alper'e transferin son günü, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gittiği saatlerde Nottingham Forest'tan 20 milyon euro ve bonuslarla birlikte yaklaşık 25 milyon euro teklifi geldi.


Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e bu teklif iletilmedi. Kerem Aktürkoğlu gittiği için Barış Alper'in gitmesine izin verilmedi ve bu nedenle de Dursun Özbek'e bu teklif iletilmedi.

#Barış Alper Yılmaz
#Galatasaray
#Süper Lig

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