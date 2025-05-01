Barış Alper Yılmaz'ı sezon başından bu yana izleten kulüp ortaya çıktı

Galatasaray'ın yıldızı parlayan isimlerinden Barış Alper Yılmaz için sezon sonunda birçok takımdan transfer teklifinin gelmesi bekleniyor. Sarı Kırmızılı yönetim bu sebeple oyuncunun bonservis bedeli konusunda ciddi rakamlara çıkmak isterken milli oyuncu için sezon başından bu yana ilgi gösteren takımın ismi ortaya çıktı.
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın son yıllarda en dikkat çeken oyuncularından biri. Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansın ardından Avrupa'daki kulüplerin de gündemine giren futbolcu ile ilgili önemli bir bilgiye ulaşıldı.
Galatasaray'ın bu sezon skor katkısı aldığı oyunculardan biri olan Barış Alper Yılmaz, İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin transfer gündeminde. Dev kulübün sezon başından bu yana Barış Alper'in maçlarını izlettiği ve raporlattığı öğrenildi.
Galatasaray yönetiminin 30 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği Barış Alper Yılmaz'ın da sezon sonunda gelebilecek tekliflere sıcak olabileceği ifade ediliyor. Fiziksel gücü sebebiyle birçok takımın olumlu raporlar çıkarttığı oyuncunun yabancı dil dersleri bile aldığı belirtiliyor.
Galatasaray'ın son iki sezonuna bakıldığında takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Barış Alper Yılmaz'ın fiziksel gücü dışında çok yönlü oluşu da Avrupa'daki scoutlar için ilgi çekici.
Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Galatasaray formasıyla çıktığı 152 resmi maçta 22 gol attı, 20 de asist yapma başarısı gösterdi.
Milli Takımımızın da önemli parçalarından biri haline gelen Barış Alper Yılmaz'ın sezon sonunda Napoli'den gelecek teklife ne yanıt vereceği merak konusu. 24 yaşındaki oyuncu için İngiltere'den West Ham United kulübünün de ilgisi olduğu belirtiliyor.