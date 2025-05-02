Galatasaray’da iki sezondur gösterdiği performans ile dev kulüpleri peşine takan Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedeli belli oldu. Sarı-kırmızılı yönetim istediği rakam doğrultusunda milli oyuncuya gelen teklifleri değerlendirecek. Peki, Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedeli ne kadar, kaç milyon euro? İşte detaylar.

1 /5 Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Barış Alper Yılmaz sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekiyor.



2 /5 Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, West Ham United, Aston Villa ve Napoli'nin kıskacında olan Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi.



3 /5 Buna göre Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için 35 milyon euro talep ediyor.



4 /5 Haberde Galatasaray yönetiminin Barış Alper Yılmaz'ın menajeri ile temasa geçtiği ve 35 milyon euroluk talebin pazarlığa kapalı olduğunu aktardığı ifade edildi.

