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Galatasaray’ın istediği rakam belli oldu: Barış Alper Yılmaz’ın bonservisi ne kadar?

Galatasaray’ın istediği rakam belli oldu: Barış Alper Yılmaz’ın bonservisi ne kadar?

09:482/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray’da iki sezondur gösterdiği performans ile dev kulüpleri peşine takan Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedeli belli oldu. Sarı-kırmızılı yönetim istediği rakam doğrultusunda milli oyuncuya gelen teklifleri değerlendirecek. Peki, Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedeli ne kadar, kaç milyon euro? İşte detaylar.

Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Barış Alper Yılmaz sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekiyor.


Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, West Ham United, Aston Villa ve Napoli'nin kıskacında olan Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi.


Buna göre Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için 35 milyon euro talep ediyor.


Haberde Galatasaray yönetiminin Barış Alper Yılmaz'ın menajeri ile temasa geçtiği ve 35 milyon euroluk talebin pazarlığa kapalı olduğunu aktardığı ifade edildi.


Transfermarkt verilerine göre an itibarıyla piyasa değeri 20 milyon euro olan Barış Alper Yılmaz, bu sezon 44 maçta 11 gol ve 6 asistlik istatistik yakaladı.


#Barış Alper Yılmaz
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