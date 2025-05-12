Başkan ayrılığı açıklamıştı: Dünya devleri peşine düştü!

Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda Demir Ege Tıknaz için Serdal Adalı’dan geçtiğimiz günlerde ayrılık açıklaması gelmişti. 20 yaşındaki yıldıza dünya devleri talip oldu.
Geçtiğimiz günlerde Demir Ege Tıknaz için Serdal Adalı'nın yaptığı ayrılık açıklamasından sonra flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
A Bola'da yer alan haberde; Portekiz devleri Benfica, Sporting CP ile Porto'nın yanı sıra Demir Ege için Almanya'dan RB Leipzig'in de devreye girdiği bilgisi yer aldı.
BAŞKAN SERDAL ADALI AÇIKLAMIŞTI
Serdal Adalı Demir Ege'nin transferi için "Rio Ave, Demir Ege Tıknaz'ın opsiyonunu kullanacak. Başka bir takıma satış için anlaşmışlar." dedi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Portekiz ekibiyle 32 maça çıkan 20 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 4 gol atıp 2 de asist yapma başarısı gösterdi.