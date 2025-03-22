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Batshuayi dünya futbol tarihine geçti: Anelka’yı geride bırakıp 1. oldu!

Batshuayi dünya futbol tarihine geçti: Anelka’yı geride bırakıp 1. oldu!

13:2322/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray’dan Eintracht Frankfurt’a transfer olan Belçikalı yıldız Michy Batshuayi dünya futbol tarihine adını yazdırdı. Batshuayi bir dönem Fenerbahçe forması giyen Nicolas Anelka’yı geride bıraktı zirvede yer aldı. Detaylar haberimizde.

Michy Batshuayi, dünya futbol tarihine geçen bir başarıya imza attı.


Bastshuayi, geçen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayarak yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olmuştu. 

Belçikalı yıldız futbolcu kış transfer döneminde de sarı-kırmızılı ekip ile vedalaşarak Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.


Golcü oyuncu, Alman ekibinin Ajax ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında oyuna girerek tekrarlanması zor bir başarıya imza attı.


ANELKA'YI GERİDE BIRAKTI

Belçikalı golcü oyuncu, 9 farklı takım ile Avrupa kupasında maça çıkan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.


Golcü oyuncu; Standard Liege, Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Frankfurt formaları ile Avrupa'da çıktığı 79 maçta 24 gol kaydetti.


Belçikalı yıldız golcü Batshuayi, Nicolas Anelka'yı geride bırakarak bu rekoru elde etti.


#Eintracht Frankurt
#Michy Batshuayi
#Galatasaray

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