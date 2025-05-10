Portekiz Premier Lig’de şampiyonluk düğümü çözülüyor. Kerem ve Orkun’lu Benfica evinde Sporting CP’yi ağırlayacak. Karşılaşma bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Peki, Benfica - Sporting CP maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Benfica - Sporting CP canlı izleme linki ve TRT Spor HD canlı yayın ekranı…
Portekiz Ligi’nde bitime 2 hafta kala Benfica evinde Sporting CP’yi konuk ediyor.
Karşılaşmayı kazanan takım şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalayacak.
Evinde oynadığı son 7 maçı kaybetmeyen Benfica, toplamda 13 maçtır kaybetmiyor.
Deplasmanda oynadığı son 4 maçı kazanan Sporting CP ise ligde 19 maçtır kaybetmiyor.
İki takım arasında oynanan son 5 maçta Sporting CP 3 maç üstünlük sağladı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Benfica - Sporting CP maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Benfica - Sporting CP maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma S SPORT PLUS, tabii spor 1 ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Benfica - Sporting CP CANLI İZLE
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