Benfica - Sporting CP CANLI İZLE

Portekiz Premier Lig’de şampiyonluk düğümü çözülüyor. Kerem ve Orkun’lu Benfica evinde Sporting CP’yi ağırlayacak. Karşılaşma bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Peki, Benfica - Sporting CP maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Benfica - Sporting CP canlı izleme linki ve TRT Spor HD canlı yayın ekranı…

1 /7 Portekiz Ligi’nde bitime 2 hafta kala Benfica evinde Sporting CP’yi konuk ediyor.



2 /7 Karşılaşmayı kazanan takım şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalayacak.



3 /7 Evinde oynadığı son 7 maçı kaybetmeyen Benfica, toplamda 13 maçtır kaybetmiyor.



4 /7 Deplasmanda oynadığı son 4 maçı kazanan Sporting CP ise ligde 19 maçtır kaybetmiyor.



5 /7 İki takım arasında oynanan son 5 maçta Sporting CP 3 maç üstünlük sağladı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



6 /7 Benfica - Sporting CP maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Benfica - Sporting CP maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma S SPORT PLUS, tabii spor 1 ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

