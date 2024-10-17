Benfica'ya büyük şok! 3 yıla kadar men edilebilir

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Portekiz ekibi Benfica, 6 aydan 3 yıla kadar spor müsabakalarından men edilebilir. İşte nedeni...
Son dönemde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün sırtladığı Benfica'da flaş bir gelişme yaşandı.
NTV Spor'un aktardığına göre; Portekiz basınında yer alan haberlerde Benfica'nın yolsuzluk ve vergi kaçırmakla suçlandığı belirtildi.
Söz konusu haber için "Benfica tarihinin en ciddi spor suçlaması" başlığı atıldı.
Portekiz Kamu Bakanlığı ve savcılık, suçlu bulunması halinde Benfica'nın 6 aydan 3 yıla kadar spor müsabakalarından men edilmesini talep etti.
Öte yandan haberde Benfica'nın suçlu bulunması halinde 5-8 puan silme ve para cezası alabileceği de aktarıldı.