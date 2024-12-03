Berke Özer'in görüntüsü ortaya çıktı: İşte Galatasaraylıların tepkisine neden olan o hareket

Eyüpspor kalecisi Berke Özer'in Galatasaray maçında tribünden çekilmiş bir görüntüsü sosyal medyaya düştü. Genç kalecinin hareketi teknik direktör Okan Buruk'u ve sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı.
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'la 2-2 berabere kalmıştı.
Eyüpspor kalecisi Berke Özer, Galatasaray maçındaki kurtarışlarıyla takımına puanı kazandıran isim olmuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada, genç kaleci için, "Berke, yaptığı kurtarışlarla sahanın en iyilerinden biriydi ama oyunu yavaşlatma, oyunu oynatmama anlamında da bence sahanın en kötüsüydü" ifadelerini kullanmıştı.
Okan Buruk, karşılaşmada da Berke Özer'e çok sert tepki göstermişti.
Okan Buruk'un genç kaleciye sinirlenmesine neden olan görüntü de ortaya çıktı.
Berke Özer, mücadelenin son anlarında takım arkadaşının sakatlık yaşaması nedeniyle topu taca attı. Ancak 24 yaşındaki file bekçisinin yedek kulübesini nişan alması sarı-kırmızılıların büyük tepkisini çekti.
Tribünden çekilen görüntüde, bu duruma çok sinirlenen Okan Buruk'un yedek kulübesinden çıkarak Berke Özer'e tepki gösterdiği görüldü.