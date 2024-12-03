Berke Özer'in görüntüsü ortaya çıktı: İşte Galatasaraylıların tepkisine neden olan o hareket

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada, genç kaleci için, "Berke, yaptığı kurtarışlarla sahanın en iyilerinden biriydi ama oyunu yavaşlatma, oyunu oynatmama anlamında da bence sahanın en kötüsüydü" ifadelerini kullanmıştı.