Beşiktaş cephesi TFF'nin Yasin Kol kararına tepkili: "Sahaya çıkmayın"

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Galatasaray derbisi için yerli hakem Yasin Kol'un atanması tepkiyle karşılandı. Siyah-beyazlıların önde gelen ismi, derbide 'sahaya çıkmayın' çağrısında bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı için yerli hakem Yasin Kol'a görev verdi. Alınan bu kararı siyah-beyazlı camia tepkiyle karşıladı.
Federasyona iki kez yabancı hakem başvurusu yapan Beşiktaş'ta derbi karşılaşmasına Yasin Kol'un atanması büyük tepkiyle karşılandı. Eski başkan Hüseyin Yücel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla derbide "Sahaya çıkma Beşiktaş" çağrısında bulundu.
"122 yıllık tarihi şerefli şampiyonluklarla dolu olan Beşiktaşımız, haksız yaklaşımlarınıza, yanlı kararlarınıza malzeme olmaz. Yabancı hakem kararınız, Türk futbol tarihine kara çalmaktadır. Rekabeti eşit şartlarda yürütemeyenlerin sızlanmaları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun derdi olamaz."
"Federasyon tüm kulüplere eşit mesafede durmakla yükümlüdür. Oyun başladıktan sonra kural değiştirilmez. Biz Beşiktaş'ız... Gerektiğinde hakemi de yeneriz!"
"Ancak bugün tarafsızlıklarını kaybedenler, yarın yönetecekleri bir lig bulamazlar. Eşitlik sağlanamayacaksa, oynamaya da gerek yok. Sahaya çıkma Beşiktaş."