Beşiktaş cephesi TFF'nin Yasin Kol kararına tepkili: "Sahaya çıkmayın"

Federasyona iki kez yabancı hakem başvurusu yapan Beşiktaş'ta derbi karşılaşmasına Yasin Kol'un atanması büyük tepkiyle karşılandı. Eski başkan Hüseyin Yücel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla derbide "Sahaya çıkma Beşiktaş" çağrısında bulundu.