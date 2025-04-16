Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 32. hafta

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş’ı 4-2 mağlup eden Göztepe, Süper Lig tarihinde ilk kez siyah-beyazlılardan bir sezondaki iki karşılaşmada da 3 puan almayı hedefliyor. Göztepe’ye konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, bu deplasmandaki en uzun galibiyet serisini tekrarlamak için sahaya çıkacak. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

1 /13 Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

2 /13 Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.



3 /13 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.



4 /13 Sezonun ilk yarısında Beşiktaş’ı 4-2 mağlup eden Göztepe, Süper Lig tarihinde ilk kez siyah-beyazlılardan bir sezondaki iki karşılaşmada da 3 puan almayı hedefliyor.



5 /13 Göztepe’ye konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, bu deplasmandaki en uzun galibiyet serisini tekrarlamak için sahaya çıkacak (Mayıs 1982-Aralık 2001).



6 /13 Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçından eşitlikle ayrılan Göztepe, lig tarihinde üst üste 4+ iç saha karşılaşmasında rakipleriyle yenişemediği tek dönemi Mart-Eylül 1975?te yaşadı (6B).



7 /13 İzmir takımlarına konuk olduğu son beş Süper Lig maçının üçünü kaybeden Beşiktaş (2G), bu deplasmanda daha önce çıktığı 34 karşılaşmada bu sayıda mağlubiyet yaşamıştı (20G 11B 3M).



8 /13 Süper Lig’deki son 10 maçını kazanamayan Göztepe (5B 5M), ligde Adana Demirspor’un (13 maç) ardından devam eden en uzun galibiyet hasretinin sahibi konumunda.



9 /13 Oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kaybeden Beşiktaş (1G 1B), sezonun ilk 24 karşılaşmasında aldığı mağlubiyet sayısını eşitleme tehlikesiyle karşı karşıya (12G 8B 4M).



10 /13 2025 senesinde Süper Lig’de en fazla şutu direkten dönen iki takım Beşiktaş (10) ve Göztepe (9). Süper Lig’de bu sezon en fazla oyuncusu gol atan takım olan Göztepe (17), lig tarihinde daha fazla isimle ağları havalandırdığı tek sezonu 2020/21'de geçirdi (19).

11 /13 Bu sezon Süper Lig’de İstanbul takımlarına rakip olduğu maçlarda Simon Banza ile birlikte en fazla golde payı bulunan oyuncu olan Romulo (9; 4 gol & 5 asist), ilk yarıdaki Beşiktaş karşılaşmasında iki asist yapmıştı.



12 /13 Beşiktaş’ın Süper Lig deplasmanlarında attığı son yedi golün dördünde Rafa Silva?nın payı bulunuyor (2 gol & 2 asist).

