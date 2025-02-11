Transfer döneminin son gününde Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık yaşanmak üzere. Rus basını, Gedson Fernandes'in siyah-beyazlı takımdan ayrılacağını iddia etti.
Transfer döneminin son gününde Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık yaşanmak üzere.
Portekizli yıldız orta saha Gedson Fernandes'in siyah-beyazlı takımdan ayrılacağı iddia edildi.
GEDSON FERNANDES BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI MI?
Rus basınından Sport-Ekspress'in haberine göre; Spartak Moskova, Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i kadrosuna katmaya yakın.
Beşiktaş, ara transfer döneminde orta saha mevkisine Elan Ricardo ile Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna kattı. Bu transferlerin ardından siyah-beyazlıların Gedson Fernandes'in ayrılığına izin verdiği aktarıldı.
Rusya'da transfer dönemi 20 Şubat Perşembe günü sona erecek. Spartak Moskova yetkilileri, bu transferi kısa süre içerisinde tamamlamayı düşünüyor.
Fernandes, 2022'den beri Beşiktaş'ta forma giyiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 8 kez fileleri havalandırırken 2 asist yaptı.
Gedson Fernandes, 22/23 sezonun ara transfer döneminde Beşiktaş'a 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.