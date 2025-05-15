Beşiktaş yönetimi yıldız futbolcunun fişini çekti: ‘Kendine takım bul’

Beşiktaş’ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılarda yönetim gidecek ve gelecek oyuncuların planlamasını yapıyor. Beşiktaş’ın ligde ikinci yarıda hemen hemen her maçına ilk 11’de başlayan yıldız futbolcu için şok karar alındı. Detaylar haberimizde.
Beşiktaş kadrosunda gelecek sezon büyük bir değişim yaşanması bekleniyor. Yönetim ve teknik ekip, gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerle ilgili çalışmalar yürütüyor.
Serdal Adalı'nın göndermeye kararlı olduğu isimlerden biri de Sözcü'nün haberine göre Alex Oxlade-Chamberlain.
Yıllık maliyeti 4.5 milyon euroyu bulan Oxlade-Chamberlain, sakatlığı nedeniyle İngiltere'de tedaviye başlamıştı.
Beşiktaş yönetimi, ülkesinde bulunan oyuncuya "kendine takım bul" mesajı verdi.
Başta Serdal Adalı olmak üzere siyah-beyazlıların yeni yönetimi, Oxlade-Chamberlain'den gelecek iyi haberi bekliyor.
Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı son 14 maçın 13'ünde ilk 11'de sahaya çıkmıştı.