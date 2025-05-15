Beşiktaş yönetimi yıldız futbolcunun fişini çekti: ‘Kendine takım bul’

Beşiktaş’ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılarda yönetim gidecek ve gelecek oyuncuların planlamasını yapıyor. Beşiktaş’ın ligde ikinci yarıda hemen hemen her maçına ilk 11’de başlayan yıldız futbolcu için şok karar alındı. Detaylar haberimizde.

1 /6 Beşiktaş kadrosunda gelecek sezon büyük bir değişim yaşanması bekleniyor. Yönetim ve teknik ekip, gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerle ilgili çalışmalar yürütüyor.



2 /6 Serdal Adalı'nın göndermeye kararlı olduğu isimlerden biri de Sözcü'nün haberine göre Alex Oxlade-Chamberlain.



3 /6 Yıllık maliyeti 4.5 milyon euroyu bulan Oxlade-Chamberlain, sakatlığı nedeniyle İngiltere'de tedaviye başlamıştı.

4 /6 Beşiktaş yönetimi, ülkesinde bulunan oyuncuya "kendine takım bul" mesajı verdi.



5 /6 Başta Serdal Adalı olmak üzere siyah-beyazlıların yeni yönetimi, Oxlade-Chamberlain'den gelecek iyi haberi bekliyor.