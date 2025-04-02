Beşiktaş'a kötü haber! Antrenmanda sakatlandı

Son olarak ligde Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş, kupada oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürürken genç oyuncusundan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.
Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, kupa maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'a bu mücadele öncesi genç oyuncusundan kötü haber geldi. Kulüp, yeni transfer Elan Ricardo'nun idmanda sakatlandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Futbol A Takımımızın dün (1 Nisan) gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Elan Ricardo’nun yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır."