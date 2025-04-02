Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'a kötü haber! Antrenmanda sakatlandı

Beşiktaş'a kötü haber! Antrenmanda sakatlandı

14:122/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Son olarak ligde Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş, kupada oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürürken genç oyuncusundan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, kupa maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'a bu mücadele öncesi genç oyuncusundan kötü haber geldi. Kulüp, yeni transfer Elan Ricardo'nun idmanda sakatlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:


"Futbol A Takımımızın dün (1 Nisan) gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Elan Ricardo’nun yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır."


#Beşiktaş
#Elan Ricardo
#Ole Gunnar Solskjaer

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF ARA SINAV TAKVİMİ: Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınavları ne zaman?