Beşiktaş'a kötü haber! Antrenmanda sakatlandı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:





"Futbol A Takımımızın dün (1 Nisan) gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Elan Ricardo’nun yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır."



