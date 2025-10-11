Beşiktaş’a müjde: Yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında dönüyor!

Beşiktaş, sezon başında Atalanta'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Malili forvet El Bilal Touré'den gelen sakatlık haberiyle sarsılmıştı. Siyah-beyazlı kulüp, Galatasaray derbisinde 20. dakikada sakatlanan 24 yaşındaki hücumcunun durumu hakkında resmi açıklama yaptı.
Beşiktaş, sezon başında Atalanta'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı El Bilal Toure'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Malili hücum oyuncusunun uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği bildirilmişti.
Yapılan değerlendirmenin ardından futbolcunun sağlık durumu Mali Milli Takımı yetkililerine de aktarılmış ve oyuncunun tedavisine İstanbul'da başlanmıştı.
Bu arada El Bilal Toure'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağı da belli oldu.
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; El Bilal, 3 hafta sonra sahalara geri dönecek.
Gençlerbirliği, Konyaspor ve Kasımpaşa maçlarının kaçıracak olan 24 yaşındaki futbolcunun, 2 Kasım Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde hazır olması bekleniyor.