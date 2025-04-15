Beşiktaş’ın genç yıldızı Portekiz'i sallıyor: Her geçen gün değerleniyor

Portekiz’in Rio Ave takımında kiralık olarak forma giyen Beşiktaş’ın genç yeteneği Ege Tıknaz, göz kamaştırıcı performansıyla adından söz ettiriyor. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, fiziksel üstünlüğü ve saha içi liderliğiyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor. Türk futbolunun yükselen yıldızı, milli takımın da gelecekteki umutları arasında yer alıyor.
Beşiktaş’ın 2024 yazında Portekiz’in Rio Ave kulübüne kiralık olarak gönderdiği 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ege Tıknaz, Avrupa’da parlamaya devam ediyor.
Siyah-beyazlıların altyapısında yetişen ve potansiyeliyle öne çıkan genç yıldız, Portekiz Ligi’nde sergilediği etkileyici oyunla tüm dikkatleri üzerine çekti.
1.93 metrelik boyu, saha içindeki dominasyonu ve top dağıtımındaki başarısıyla Rio Ave’nin kilit isimlerinden biri haline gelen Tıknaz, kiralık transfer olduğu ağustos ayından bu yana 25 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Tıknaz, özellikle dinamik oyun tarzı ve defansif katkılarıyla teknik direktörlerin gözdesi oldu.
Beşiktaş’ta düzenli forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncu, Portekiz’de kendine yeni bir yol çizerek kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı.
Avrupa’daki bu yükselişi, onu Türkiye A Milli Takımı’nın radarına da soktu; Vincenzo Montella’nın ekibi, Tıknaz’ı yakından takip ediyor.
Henüz milli formayı giymemiş olsa da, genç oyuncunun adı gelecekteki kadrolar için şimdiden anılıyor.
Rio Ave’deki bu başarılı grafiği, Tıknaz’ın Beşiktaş’a daha güçlü dönme ihtimalini artırırken, Avrupa’nın büyük kulüplerinin de ilgisini çekiyor.