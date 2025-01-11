Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oluyor: Tecrübeli hocanın yardımcısı göreve başladı

Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlı takımın yeni teknik direktörü belli oluyor. Tecrübeli hocanın yardımcısı göreve başladı.
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.
Kötü gidişatı durdurmak isteyen siyah beyazlılar, bu maçtan alacağı galibiyetle moral bulacak.
Aynı zamanda Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları da devam ediyor.
Sergen Yalçın ile yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı.
Niko Kovac'ın da eşinin İstanbul'a gelmek istememesi nedeniyle görüşmelerde sıkıntı yaşandığı iddia edildi.
Birçok isimle masaya oturan Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı.
Yayıncı kuruluşun muhabiri Gürler Akgün'ün vermiş olduğu bilgiye göre, daha önce siyah beyazlı kulüpte kondisyonerlik yapan Dolu Arslan yeniden göreve geldi.
Dolu Arslan, daha önce Slaven Bilic'in yardımcılığını yapıyordu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akgün, "Slaven Bilic döneminde Beşiktaş’ın kondisyonerliğini yapan Dolu Arslan yeniden göreve gelmiş" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın Slaven Bilic ile görüşmeler yaptığı biliniyor.
Bu haber sosyal medyada, "Bilic'in yardımcısı geldi, kendisi de gelecek" şeklinde yorumlandı.
Beşiktaş ile Bilic arasındaki görüşmelerden henüz olumlu bir sonuç çıkmadığı biliniyor.
Slaven Bilic daha önce 2013-2015 sezonlarında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.
Hırvat hoca, 89 maçta 1.82 puan ortalaması yakalamıştı.
Bu süreçte Beşiktaş 47 galibiyet, 21 beraberlik ve 21 mağlubiyet almıştı.
Sosyal medyada yazılanların aksine, Dolu Arslan sadece Bilic döneminde görev yapmadı.
Aslan'ın, Şenol Güneş döneminde de Beşiktaş'ta çalıştığı biliniyor.