Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesi kriz: Solskjaer çare arıyor!

Stoperde şu anda alternatif olarak forma giyebilecek başka oyuncu yok. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer daha önce Svensson’u stoperde kullanmıştı ancak Fenerbahçe’nin ortalarla etkili olması ve uzun santrforlarının bulunması sebebiyle Norveçliye bu görev verilmeyecek.



