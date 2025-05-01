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Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesi kriz: Solskjaer çare arıyor!

Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesi kriz: Solskjaer çare arıyor!

13:231/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kritik maç öncesinde siyah-beyazlılarda sakatlık krizi yaşanıyor. Teknik direktör Solskjaer oyun planında zorunlu değişikliğe gidecek. Detaylar haberimizde.

Beşiktaş’ta Fenerbahçe'de derbisi öncesinde savunmada büyük kriz yaşanıyor.


Siyah beyazlıların stoperinde şu an sadece bir sağlam oyuncu kaldı. Uzun süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Felix Uduokhai’nin ardından Emirhan da Hatayspor maçında sakatlanmıştı. Yetmezmiş gibi Gabriel Paulista da sakatlar kervanına eklendi.


Üç oyuncu da Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör Ole Gunnar Saolskjaer’in elinde orijinal stoper olarak sadece Tayyip Talha kaldı. 25 yaşındaki oyuncu kısa süre önce üst üste iki kırmızı kart görerek büyük tepki toplamıştı.


Stoperde şu anda alternatif olarak forma giyebilecek başka oyuncu yok. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer daha önce Svensson’u stoperde kullanmıştı ancak Fenerbahçe’nin ortalarla etkili olması ve uzun santrforlarının bulunması sebebiyle Norveçliye bu görev verilmeyecek.


Solskjaer bu duruma üçlü savunmayla çözüm sağlamayı da düşünmüyor. Siyah beyazlılar bu sistemle Başakşehir karşısına çıkmış ve sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı.


Stoperde görev yapabilen Zaynutdinov ve Necip Uysal’ın da sakatlıkların bulunması teknik heyeti düşündürüyor.


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