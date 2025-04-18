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Beşiktaş’ta Göztepe maçı öncesi şok: Antrenmanda sakatlandı!

Beşiktaş’ta Göztepe maçı öncesi şok: Antrenmanda sakatlandı!

15:5018/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Maç 19 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Siyah-beyazlılarda kritik maç öncesi yıldız futbolcu antrenmanda sakatlandı. Detaylar haberimizde.

Beşiktaş, Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.


Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Göztepe maçı için bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla İzmir'e giderek kampa girecek.


Beşiktaş'ın Göztepe maçı kafilesi belli oldu. Son idmanda sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Onur Bulut kadroda yer almadı.

Onur Bulut'un yanı sıra Uduokhai, Zaynutdinov, Muçi, Elan Ricardo ve Necip Uysal da kafilede yer almayan diğer isimler.



Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu şöyle:


#Beşiktaş
#Göztepe
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
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Ramazan
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