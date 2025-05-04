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Beşiktaş'ta Solskjaer'den derbi öncesi son antrenmanda şaşırtan tercih: Fenerbahçe'ye özel plan

Beşiktaş'ta Solskjaer'den derbi öncesi son antrenmanda şaşırtan tercih: Fenerbahçe'ye özel plan

Haber Merkezi
09:304/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile bu akşam oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe maçına özel bir plan hazırladı. Norveçli hocadan son antranmanda sürpriz bir hamle geldi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, derbideki taktik dizilişiyle ilgili son antrenmana kadar çalışmalar yaptı.

Hafta boyunca takımı ikiye bölüp, 4-2-3-1 ve 4-6-0 formasyonlarını ayrı ayrı değerlendirdi

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Solskjaer dünkü taktik antrenmanda İmmobile'nin yerine Rafa Silva'nın merkezde görev aldığı 4-6-0 sistemini denedi.

Bu durum siyah-beyazlıların, Galatasaray'a karşı olduğu gibi santrforsuz oynama ihtimalini güçlendirdi.

Ayrıca tandemi Paulista ve Tayyip Talha'dan oluşturması beklenen Solskjaer, şaşırtıcı bir denemede bulunarak Masuaku'yu sol stopere çekti.

Demokratik Kongolu futbolcunun Fenerbahçe derbisinde Paulista'nın yanında görev yapması durumunda sol beke Emrecan Terzi geçecek.

Son taktik çalışma sonrası Norveçli teknik adamın sahaya süreceği kadro büyük merak uyandırdı.

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