Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldı! Süper Lig ekibine gidecek

Beşiktaş'ta bu sezon düzenli forma şansı bulamayan Onur Bulut, takımdan ayrılıyor. Tecrübeli ismin, Süper Lig ekibine gideceği iddia edildi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta düzenli olarak forma şansı bulamayan Onur Bulut, sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmaya karar verdi.
Svensson'un olmamasına rağmen, sağ bekte Tayyip Talha'nın 11 başlamasının ardından morali bozulan Onur'un menajerine, "Bana kulüp bul. Yaz transfer döneminde ayrılmak istiyorum" dediği iddia edildi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre İkas Eyüpspor'un Onur için yaz aylarında devreye girebileceği belirtildi. Onur Bulut bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 22 maçta 1 asist kaydetti.
Siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 30 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeriyse 1.4 milyon Euro.