Beşiktaş'tan takviye yolda! Hem kanat hem forvet oynuyor

Kartal, transferi gerçekleştirirse yabancı sayısını 15'e yükseltecek ve devre arasında yalnızca 1 isimle yolları ayırmak zorunda kalacak. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Alassane Plea'nın Mönchengladbach ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Yıldız futbolcu bu yıl takımıyla 11 maçta 3 gol atıp 3 asistle oynadı.