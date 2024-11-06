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Beşiktaş'tan takviye yolda! Hem kanat hem forvet oynuyor

Beşiktaş'tan takviye yolda! Hem kanat hem forvet oynuyor

11:176/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
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Süper Lig'de üst üste yaşadığı mağlubiyetlerin ardından ocak ayında takıma takviye kararı alan Beşiktaş'ın, kanat transferi için düşündüğü ilk isim ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş, Süper Lig'deki Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetleriyle şok yaşadı. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan Kartal, gözünü ara transfer dönemine dikti.

Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı takımda rota, Borussia Mönchengladbach'ta oynayan Alassane Plea'ya çevrildi. Giovanni van Bronckhorst'un hücum gücünü yükseltmek için yönetimden transfer istediği biliniyor.

Takvim'de yer alan haberde Beşiktaş'ın Fransız futbolcunun peşinde olduğu ve ocak ayında Bundesliga ekibinin kapısını çalacağı öne sürüldü.

31 yaşındaki oyuncunun hem kanat hem de forvette oynaması yabancı kontenjanı açısından siyah-beyazlıların işine geliyor.

Kartal, transferi gerçekleştirirse yabancı sayısını 15'e yükseltecek ve devre arasında yalnızca 1 isimle yolları ayırmak zorunda kalacak. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Alassane Plea'nın Mönchengladbach ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Yıldız futbolcu bu yıl takımıyla 11 maçta 3 gol atıp 3 asistle oynadı.

#Beşiktaş
#Giovanni van Bronckhorst
#Alassane Plea

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