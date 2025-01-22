Bir zamanlar Real Madrid’in gözbebeğiydi: Galatasaray İspanyol yıldız için kesenin ağzını açtı

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray’da bomba bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar bir dönem Real Madrid forması giyen İspanyol yıldız için tüm şartları zorlayacak. PSG forması giyen 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 15 maçta görev aldı ve 4 asist 2 gol kaydetti. İşte detaylar.
Uzun süre Mikautadze için uğraşan ancak Lyon ve oyuncunun yüksek talepleri nedeniyle orta yol bulamayan sarı kırmızılılar, rotasını PSG'nin yıldızına çevirdi.
Galatasaray yönetimi, 29 yaşına basan oyuncu Marco Asensio için Fransız ekibiyle temasa geçti.
Mikautadze için ayrılan bütçeyi burada kullanmaya hazırlanan yönetim, fedakarlıktan kaçınmayacak.
Sağ kanat, forvet ve forvet arkasında oynayabilen Asensio'nun başka talipleri var.
İspanyol basınına göre oyuncunun menajeri, Barcelona ve Atletico Madrid'e futbolcusunu önerdi.
Bu sezon takımında fazla forma şansı bulamayan Asensio'nun ara dönemde ayrılması bekleniyor.
İspanya Milli Takım formasını 38 kez terleten Asensio, Real Madrid'de 286 maçta 61 gol 32 asist, PSG'de ise 46 maçta 7 gol atıp 11 asist yaptı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.