Bir zamanlar Real Madrid’in gözbebeğiydi: Galatasaray İspanyol yıldız için kesenin ağzını açtı

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray’da bomba bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar bir dönem Real Madrid forması giyen İspanyol yıldız için tüm şartları zorlayacak. PSG forması giyen 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 15 maçta görev aldı ve 4 asist 2 gol kaydetti. İşte detaylar.

1 /8 Uzun süre Mikautadze için uğraşan ancak Lyon ve oyuncunun yüksek talepleri nedeniyle orta yol bulamayan sarı kırmızılılar, rotasını PSG'nin yıldızına çevirdi.



2 /8 Galatasaray yönetimi, 29 yaşına basan oyuncu Marco Asensio için Fransız ekibiyle temasa geçti.



3 /8 Mikautadze için ayrılan bütçeyi burada kullanmaya hazırlanan yönetim, fedakarlıktan kaçınmayacak.

4 /8 Sağ kanat, forvet ve forvet arkasında oynayabilen Asensio'nun başka talipleri var.



5 /8 İspanyol basınına göre oyuncunun menajeri, Barcelona ve Atletico Madrid'e futbolcusunu önerdi.



6 /8 Bu sezon takımında fazla forma şansı bulamayan Asensio'nun ara dönemde ayrılması bekleniyor.



7 /8 İspanya Milli Takım formasını 38 kez terleten Asensio, Real Madrid'de 286 maçta 61 gol 32 asist, PSG'de ise 46 maçta 7 gol atıp 11 asist yaptı.