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Burak Yılmaz çılgına döndü: Ne diyorsun sen?

Burak Yılmaz çılgına döndü: Ne diyorsun sen?

09:3514/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kayserispor maçı sonrası "Fener'e hep yatıyorsunuz" diyen taraftarla tartışma yaşadı. O anları haberimiz içerisinde yer alan videodan izleyebilirsiniz.

Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından takım otobüsüne gittiği sırada bir taraftarın sözlü tacizine maruz kaldı.

Burak Yılmaz, "Fener'e hep yatıyorsunuz" diyen taraftarla tartışma yaşadı.

Çok sinirlenen Burak Yılmaz, "Ne diyorsun lan sen! Ne demek istiyorsun lan! Yürü lan!" diyerek bağırdı.

Bunun üzerine Burak Yılmaz'a laf atan taraftar, 'Oynamıyorsunuz' dedi. Kulüp yetkilileri 39 yaşındaki teknik adamı sakinleştirmeye çalışarak oradan uzaklaştırdı.

İşte Burak Yılmaz'ın sinirlendiği o anlar

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