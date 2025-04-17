Büyük transfer iddiası: "Yeniden şampiyon olacaksak Osimhen'i almamız gerekiyor"

Galatasaray'ın dünya yıldızı futbolcusu Victor Osimhen ile ilgili transfer haberleri artarak devam ediyor. Sarı Kırmızılıların da yaz transfer döneminde kadroda tutmak için şansını zorlayacağı futbolcu için gelen haberler taraftarları endişelendiriyor. Birçok takımın gündeminde yer alan Osimhen için en flaş mesaj ise dünya devinin teknik direktöründen geldi.

1 /7 Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Nijeryalı futbolcu için 75 milyon Euro'luk bonservis bedelinin istendiği aktarıldı.

2 /7 Osimhen'in Galatasaray'da çok mutlu olduğu bilinirken Nijeryalı futbolcu için dünyanın en büyük kulüplerinin transfer tekliflerini menajerine sunmaya başladığı belirtildi. Napoli kulübünün de başarılı futbolcuyu satmak istediği aktarılırken yaz transfer döneminin en büyük yıldızının Osimhen olması doğal bir sonuç olacak gibi gözüküyor.

3 /7 Attığı gollerle Galatasaray'ın bu sezonki en önemli yıldızı olan Osimhen'i transfer etmek isteyen kulüplerin başında ise Manchester United geliyor. İngiliz ekibinin Ocak ayında da Nijeryalı futbolcuyu almak istediği ancak bu transferi gerçekleştiremediği öğrenildi.

4 /7 Manchester United, Osimhen ilişkisini ortaya çıkartan isim ise Rio Ferdinand oldu. Manchester United efsanesi, katıldığı bir yayında, "Osimhen gibi gol atan bir oyuncuya ihtiyacımız var. Golcüye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

5 /7 Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in de gelecek sezonun transfer planlamasında Osimhen'i forvet listesinin başına yazdığı aktarıldı. Ferdinand'ın Manchester United'a yakın bir isim olması ve Osimhen ile ilgili sözlerinin aslında Amorim'in sözleri olduğu öne sürüldü.

6 /7 Bu sezonda da taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Manchester United'ın transfer dönemine Osimhen ile başlayacağı ve yeni bir takım inşa edeceği belirtiliyor.