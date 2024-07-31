Cenk Tosun'dan fotoğraf çekilmek isteyen taraftara dikkat çeken yanıt

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Cenk Tosun'un, fotoğraf çekilmek isteyen bir taraftara verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

1 / 6 Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında sahasında Lugano'yu ağırladı.









2 / 6 Sarı-lacivertliler, 4-3 kazandığı mücadelenin rövanşında rakibini 2-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.







3 / 6 Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi ise Fransa'dan Lille oldu.





4 / 6 Öte yandan müsabaka öncesi dikkat çeken bir an yaşandı.

5 / 6 Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'la sözleşmesi bittikten sonra kadrosuna kattığı Cenk Tosun, bir taraftarın fotoğraf isteğine, "Maçtan sonra, hoca kızar" demesi sosyal medyada gündem oldu.