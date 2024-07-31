Spor

Cenk Tosun'dan fotoğraf çekilmek isteyen taraftara dikkat çeken yanıt

16:43 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:51 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Cenk Tosun'un, fotoğraf çekilmek isteyen bir taraftara verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında sahasında Lugano'yu ağırladı.





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Sarı-lacivertliler, 4-3 kazandığı mücadelenin rövanşında rakibini 2-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.




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Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi ise Fransa'dan Lille oldu.



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Öte yandan müsabaka öncesi dikkat çeken bir an yaşandı.

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Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'la sözleşmesi bittikten sonra kadrosuna kattığı Cenk Tosun, bir taraftarın fotoğraf isteğine, "Maçtan sonra, hoca kızar" demesi sosyal medyada gündem oldu.

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Sarı-lacivertli taraftarlar, Jose Mourinho'nun disiplinli yönüne vurgu yaptı.

#Cenk Tosun
#Fenerbahçe
#Lugano
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