Cenk Tosun'dan fotoğraf çekilmek isteyen taraftara dikkat çeken yanıt

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Cenk Tosun'un, fotoğraf çekilmek isteyen bir taraftara verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında sahasında Lugano'yu ağırladı.
Sarı-lacivertliler, 4-3 kazandığı mücadelenin rövanşında rakibini 2-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi ise Fransa'dan Lille oldu.
Öte yandan müsabaka öncesi dikkat çeken bir an yaşandı.
Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'la sözleşmesi bittikten sonra kadrosuna kattığı Cenk Tosun, bir taraftarın fotoğraf isteğine, "Maçtan sonra, hoca kızar" demesi sosyal medyada gündem oldu.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Jose Mourinho'nun disiplinli yönüne vurgu yaptı.