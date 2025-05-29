Cristiano Ronaldo için tarihi an geldi! Resmi açıklama bekleniyor

Infantino, katıldığı bir YouTube yayınında, "Evet, Cristiano Ronaldo Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayabilir. Bazı kulüplerle görüşmeler var, dolayısıyla herhangi bir kulüp izliyorsa ve Ronaldo'yu Kulüpler Dünya Kupası için kiralamakla ilgileniyorsa... Kim bilir." dedi.