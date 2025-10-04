Trendyol Süper Lig 8. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray’ı konuk ediyor. Maçın 34. dakikasında Davinson Sanchez Rafa Silva’ya yaptığı müdahale sonucu kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Eski hakemler bu pozisyonu yorumladı. Peki, Davinson Sanchez’in Rafa Silva’ya yaptığı harekette kırmızı kart var mı? İşte detaylar.

1 /5 Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında RAMS Park’ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde, 34. dakikada Davinson Sanchez’in Rafa Silva’ya yaptığı müdahale sonucu hakem Arda Kardeşler kırmızı kartını gösterdi.



2 /5 Sarı-kırmızılı stoperin bu hareketi, Galatasaray’ı 10 kişi bıraktı.

3 /5 Bu pozisyon eski hakemler tarafından yorumlandı. İşte o yorumlar;

4 /5 Aleks Taşçıoğlu: ‘Bariz gol şansından gösterilen kırmızı kart doğru.’

