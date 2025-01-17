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Diego Carlos kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Diego Carlos kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

15:4817/01/2025, Cuma
G: 17/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa forması giyen yıldız futbolcu Diego Carlos ile anlaşmaya vardı. Transfer için konuşulan rakamın yaklaşık 12 milyon euro olduğu belirtildi. Diego Carlos kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos için anlaşmaya vardı. 

Diego Carlos kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?


Diego Carlos Santos Silva, Brezilyalı profesyonel futbolcudur ve stoper pozisyonunda oynar.



Yaş: 15 Mart 1993 doğumlu, bu nedenle 2025 yılında 31 yaşında olacaktır.

Mevki: Stoper

Uyruk: Brezilya



Hangi takımlarda oynadı?


América Futebol Clube: Kariyerine burada başladı.


Desportivo Brasil: 2010-2013 yılları arasında oynadı.


Nantes: 2016-2019 yılları arasında Fransa Ligue 1'de forma giydi.


Sevilla: 2019-2022 yılları arasında İspanya La Liga'da oynadı.

Aston Villa: 2022'den bu yana Premier League ekibi Aston Villa'da oynamaktadır.

#Diego Carlos
#Fenerbahçe
#Aston Villa

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