Fenerbahçe, Dominik Livakovic’in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama teşhisi konulduğunu açıkladı. Peki Livakovic sahalardan ne kadar süre uzak kalacak?
Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic'ten kötü haber geldi.
Sarı lacivertli takım, Hırvat kalecinin sakatlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Livakovic'in MR'ının çekildiği ve sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulduğu ifade edildi.
Dominik Livakovic sahalardan ne kadar süre uzak kalacak?
Dominik Livakovic 2-3 hafta arası sahalardan uzak kalacak.