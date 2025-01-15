Fenerbahçe, Dominik Livakovic’in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama teşhisi konulduğunu açıkladı. Peki Livakovic sahalardan ne kadar süre uzak kalacak?

1 /4 Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic'ten kötü haber geldi.

2 /4 Sarı lacivertli takım, Hırvat kalecinin sakatlandığını açıkladı.

3 /4 Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Livakovic'in MR'ının çekildiği ve sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulduğu ifade edildi.