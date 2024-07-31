|
Spor

Dünya basını Fenerbahçe'yi konuşuyor: 'Milyonerlerin rekabetine bir adım daha yaklaştı'

Haber Merkezi
12:04 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:48 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Lugano'yu 2-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Fenerbahçe'nin bu galibiyeti Avrupa basınında manşetlerde yer aldı.

1/ 11

Fenerbahçe, Lugano'yu eledi ve Şampiyonlar Ligi için yoluna devam ediyor.

2/ 11

Sarı lacivertlilerin rakibi ise Lille oldu.

3/ 11

Fenerbahçe'nin Lugano'yu yendiği karşılaşma Avrupa basınında manşetlerde yer aldı.

4/ 11

İşte o başlıklar:

5/ 11

O Jogo: Mourinho'nun takımı Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor. Lugano maça daha iyi başladı, ancak Fenerbahçe oyunu tersine çevirdi.

6/ 11

A Bola: Fenerbahçe milyonerlerin rekabetine bir adım daha yaklaştı. 

7/ 11

La Gazzetta dello Sport: Mourinho hata yapmadı.

8/ 11

Estadio Deportivo: Edin Dzeko, Mourinho'nun imdadına yetişti.

9/ 11

TuttoMercato: Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Lugano'nun hayallerini suya düşürdü.

10/ 11

Corriere dello Sport: Mourinho'nun Fenerbahçe'si Lugano'yu eleyip Şampiyonlar Ligi'nde turladı. Sıradaki rakip Lille.

11/ 11

Kicker: Dzeko ve Szymanski, Mourinho'nun evindeki ilk maçı kurtardı.

#Fenerbahçe
#Lugano
#Mourinho
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Güneşten korunmak için 30 faktörlük güneş kremi kullanın! Ancak hassas tenli olanlar bu uyarıya detaya dikkat etmeli