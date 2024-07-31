Dünya basını Fenerbahçe'yi konuşuyor: 'Milyonerlerin rekabetine bir adım daha yaklaştı'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Lugano'yu 2-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Fenerbahçe'nin bu galibiyeti Avrupa basınında manşetlerde yer aldı.

1 / 11 Fenerbahçe, Lugano'yu eledi ve Şampiyonlar Ligi için yoluna devam ediyor.

2 / 11 Sarı lacivertlilerin rakibi ise Lille oldu.

3 / 11 Fenerbahçe'nin Lugano'yu yendiği karşılaşma Avrupa basınında manşetlerde yer aldı.

4 / 11 İşte o başlıklar:

5 / 11 O Jogo: Mourinho'nun takımı Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor. Lugano maça daha iyi başladı, ancak Fenerbahçe oyunu tersine çevirdi.

6 / 11 A Bola: Fenerbahçe milyonerlerin rekabetine bir adım daha yaklaştı.

7 / 11 La Gazzetta dello Sport: Mourinho hata yapmadı.

8 / 11 Estadio Deportivo: Edin Dzeko, Mourinho'nun imdadına yetişti.

9 / 11 TuttoMercato: Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Lugano'nun hayallerini suya düşürdü.

10 / 11 Corriere dello Sport: Mourinho'nun Fenerbahçe'si Lugano'yu eleyip Şampiyonlar Ligi'nde turladı. Sıradaki rakip Lille.