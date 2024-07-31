Dünya basını Fenerbahçe'yi konuşuyor: 'Milyonerlerin rekabetine bir adım daha yaklaştı'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Lugano'yu 2-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Fenerbahçe'nin bu galibiyeti Avrupa basınında manşetlerde yer aldı.
Fenerbahçe, Lugano'yu eledi ve Şampiyonlar Ligi için yoluna devam ediyor.
Sarı lacivertlilerin rakibi ise Lille oldu.
Fenerbahçe'nin Lugano'yu yendiği karşılaşma Avrupa basınında manşetlerde yer aldı.
İşte o başlıklar:
O Jogo: Mourinho'nun takımı Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor. Lugano maça daha iyi başladı, ancak Fenerbahçe oyunu tersine çevirdi.
A Bola: Fenerbahçe milyonerlerin rekabetine bir adım daha yaklaştı.
La Gazzetta dello Sport: Mourinho hata yapmadı.
Estadio Deportivo: Edin Dzeko, Mourinho'nun imdadına yetişti.
TuttoMercato: Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Lugano'nun hayallerini suya düşürdü.
Corriere dello Sport: Mourinho'nun Fenerbahçe'si Lugano'yu eleyip Şampiyonlar Ligi'nde turladı. Sıradaki rakip Lille.
Kicker: Dzeko ve Szymanski, Mourinho'nun evindeki ilk maçı kurtardı.