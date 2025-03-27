Dünya devinden Jose Mourinho itirafı: 'Onu yedek kulübemizde görmek bizi heyecanlandırır'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında, Avrupa'nın önemli kulüplerinden birisi açıklama yaptı.
Fenerbahçe, sezon başında dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen adı sürekli olarak Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılmaya devam ediyor.
Son olarak Juventus'un gelecek sezon için takımın başına Portekizli teknik adamı getirmek istediği iddia edildi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Juventus Kulübü hissedarı Paolo Ardoino, Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.
Ardoino, "Gelecek sezon Mourinho'nun takımın başında olmasına itiraz etmem. Mourinho'yu yedek kulübemizde görmek beni heyecanlandırır" ifadelerini kullandı.
Mourinho daha önce yaptığı açıklamalarda, 2 sezon boyunca Fenerbahçe'de olacağını ve başka bir takıma gitmeyeceğini söylemişti.