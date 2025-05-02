Dünya yıldızının kararı Türk kulüplerini heyecanlandırdı: Milyonları reddetti!

Sezon sonunda dünya futbolunda birçok takımın yıldız oyuncusu serbest kalıyor. Bu sebeple yaz transfer döneminin önceki dönemlere göre daha hareketli geçmesi muhtemel. Suudi Arabistan piyasasının büyük sözleşmeler önerdiği bazı oyuncular ise bu öneriyi kabul etmiyor. O oyuncuların başında ise futbolseverlerin en beğendiği isimlerden biri var.

1 /5 Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Sözleşmesi biten oyuncunun hangi takıma gideceği ise şimdiden merak konusu.

2 /5 33 yaşındaki Belçikalı yıldız için "Suudi Arabistan'a gidebilir" şeklinde haberler yapılırken konuyla ilgili İngiliz basınından gelen bilgi tam aksi yönde. Buna göre tecrübeli futbolcu, Suudi Arabistan'da oynamak istemediğini menajerine iletti ve teklifleri kabul etmemesini istedi.

3 /5 Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın uzun süre faydalandığı ve bir yıl daha takımda kalmasını istediği oyuncunun gitmekte kararlı olduğu belirtiliyor. Kevin de Bruyne'nin Avrupa futbolunda kalmak istediği ancak yeni bir projenin içinde olmak istediği ifade ediliyor.

4 /5 Kevin de Bruyne'nin Suudi Arabistan futboluna olumsuz bakması, Türk kulüplerini de heyecanlandırmış vaziyette. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe, 33 yaşındaki oyuncunun son durumuyla yakından ilgili. Sezon sonundaki transfer hareketliliği içerisinde olması beklenen iki kulübün de tecrübeli oyuncuya teklif yapabileceği aktarılıyor.