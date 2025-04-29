Dünyaca ünlü futbolcu kafes dövüşçüsü oldu: Habib Nurmagomedov'dan teklif aldı

Eski UFC şampiyonu Habib Nurmagomedov, kafes dövüşüne hazırlanan Patrice Evra'ya sürpriz bir teklife bulundu. Evra'ya esprili bir dille kendisine yardım edebileceğini belirten Habib, "Birlikte antrenman yapacağımızı umuyorum" dedi.





Evra da Habib'e, "Bunu ciddiye almam gerek. Sana, ne kadar saygı duyduğumu biliyorsun. Bu yüzden seninle bir antrenman yapmam gerekiyor çünkü en iyisini senden öğrenmek istiyorum" karşılığını verdi.