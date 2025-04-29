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Dünyaca ünlü futbolcu kafes dövüşçüsü oldu: Habib Nurmagomedov'dan teklif aldı

Dünyaca ünlü futbolcu kafes dövüşçüsü oldu: Habib Nurmagomedov'dan teklif aldı

15:0329/04/2025, вторник
G: 29/04/2025, вторник
Yeni Şafak
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Dünyaca ünlü eski yıldız futbolcu, MMA dövüşçüsü oldu. 23 Mayıs'taki ilk maçına hazırlanan isme eski UFC şampiyonu Habib Nurmagomedov'dan sürpriz bir teklif geldi.

Manchester United'ın unutulmaz futbolcularından Patrice Evra, ringe çıkacak.

Kramponlarını MMA eldivenleriyle değiştiren Evra, 23 Mayıs'ta Paris'te düzenlenecek Profesyonel Dövüşçüler Ligi'nde (PFL) çıkacağı ilk maça hazırlanıyor.



Rakibi henüz henüz belirlenmemiş olan 43 yaşındaki eski futbolcu, dövüş idmanlarına başladı.


Eski UFC şampiyonu Habib Nurmagomedov, kafes dövüşüne hazırlanan Patrice Evra'ya sürpriz bir teklife bulundu. Evra'ya esprili bir dille kendisine yardım edebileceğini belirten Habib, "Birlikte antrenman yapacağımızı umuyorum" dedi.


Evra da Habib'e, "Bunu ciddiye almam gerek. Sana, ne kadar saygı duyduğumu biliyorsun. Bu yüzden seninle bir antrenman yapmam gerekiyor çünkü en iyisini senden öğrenmek istiyorum" karşılığını verdi.

Fransız futbolcu Paul Pogba da geçtiğimiz günlerde dövüş idmanı sırasında Patrice Evra'yı ziyaret etmişti.

Patrice Evra, kariyerinde Monza, Nice, Monaco, Manchester United, Juventus, Marsiya ve West Ham United'da oynamıştı. Fransa Milli Takımı formasıyla da 81 maça çıkan Evra, 2019 yılında futbolu bıraktığını açıklamıştı. 

#MMA
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