Dünyanın en çok kazanan futbolcuları belli oldu: İşte zirvedeki isim

Brezilyalı yıldız Neymar, Suudi Arabistan kariyeri beklendiği gibi gitmese de saha içi ve dışında elde ettiği gelirle yılın en fazla kazanan üçüncü futbolcusu oldu.





Geçen yıl diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan 32 yaşındaki oyuncu, Puma gibi markalarla iş birliğini sürdürürken sosyal medya aracılığıyla da önemli gelir elde etti.





Al Hilal'den 80 milyon dolar alan Neymar, saha dışından da 30 milyonluk geliriyle 2024 yılında 110 milyon dolar kazanca ulaştı.



