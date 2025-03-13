Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Türkiye'den o stat ikinci sırada

Futbolun en önemli faktörlerinden biri de 12. adam olan taraftarlardır. Ev sahibi takımların itici gücü olan taraftarlar, statlarda oluşturdukları atmosferle rakiplerin korkulu rüyası olurlar. NTV Spor'un GiveMeSport'tan derlediği habere göre futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı listelendi. Türkiye'den bir stadyumun da yer aldığı en korkutucu 10 stat şöyle: