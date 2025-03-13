Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Türkiye'den o stat ikinci sırada

Dünyanın, oluşturulan atmosfer açısından en korkutucu stadyumları açıklandı. Yayılanan listede, Türkiye'den de bir stat yer aldı. İşte detaylar...
Futbolun en önemli faktörlerinden biri de 12. adam olan taraftarlardır. Ev sahibi takımların itici gücü olan taraftarlar, statlarda oluşturdukları atmosferle rakiplerin korkulu rüyası olurlar. NTV Spor'un GiveMeSport'tan derlediği habere göre futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı listelendi. Türkiye'den bir stadyumun da yer aldığı en korkutucu 10 stat şöyle:
10- Kahire Uluslararası Stadyumu (Mısır)
9- Camp Nou (Barcelona)
8- Celtic Park (Celtic)
7- Ibrox (Rangers)
6- Santiago Bernabeu (Real Madrid)
5- Anfield (Liverpool)
4- Signal Iduna Park (Borussia Dortmund)
3- Rajko Mitic Stadyumu (Kızılyıldız)
2- RAMS Park (Galatasaray)
1- La Bombonera (Boca Juniors)