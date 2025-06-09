Dusan Tadic'in yeni adresi herkesi şaşırtacak: Ajax'a ters köşe

Son iki sezondur Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic'in talipleri artıyor. Sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Ajax'a geri dönmesi kesin gözüyle bakılan Sırp futbolcu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe'den ayrılan Sırp futbolcu Dusan Tadic'in adı transferde anılmaya devam ediyor.
Eski takımı Ajax'a dönmesi muhtemel gözüyle bakılan 36 yaşındaki kanat oyuncusu için beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Ülkesinde yer alan haberlere göre Partizan, Tadic'i kadrosuna katmak için tüm imkanları zorluyor.
Öte yandan Yunan basınında Olympiakos ile PAOK'un Dusan Tadic için nabız yokladığı belirtildi.
Artan transfer teklifleri sonrası Sırp futbolcu acele bir karar vermek istemiyor. Ajax cephesi Tadic'in bu tavrından rahatsız. Hollanda ekibinin bu durum karşısında yakın zamanda aksiyon alacağı öğrenildi.
Son iki sezondur Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, toplamda 109 maça çıkarken 29 gol atıp 32 asistlik performans sergiledi.