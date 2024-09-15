Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında Edin Visca kırmızı kart gördü. Peki Edin Visca'nın gördüğü kırmızı kart doğru mu? Hakemler ve yorumcular ne dedi? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

1 / 8 Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.



2 / 8 Mücadelenin 13. dakikasında Edin Visca'nın Rafa Silva'ya yaptığı faule, maçın hakemi Ali Şanslan VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart verdi.



3 / 8 Peki Edin Visca'nın gördüğü kırmızı kart doğru mu? Hakemler ve yorumcular ne dedi?

4 / 8 Deniz Ateş Bitnel: "Visca 'nın Rafa Silva'ya müdahalesi Kırmızı Kart!"

5 / 8 Erman Toroğlu: "Hakemin görmesi lazımdı. Göremedi. VAR'a giderek verdi."

6 / 8 Ilgaz Çınar: “Edin Visca’nın kırmızı kartını hiç VAR’a danışmadan göstermek gerekiyor.”

7 / 8 Emre Zabunoğlu: "Visca’nın yaptığı haraket net kırmızı kart."