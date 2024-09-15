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Spor

Edin Visca'nın gördüğü kırmızı kart doğru mu? Hakemler ve yorumcular ne dedi?

Haber Merkezi
20:25 - 15/09/2024 Pazar
Güncelleme: 21:08 - 15/09/2024 Pazar
Yeni Şafak

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında Edin Visca kırmızı kart gördü. Peki Edin Visca'nın gördüğü kırmızı kart doğru mu? Hakemler ve yorumcular ne dedi? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.


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Mücadelenin 13. dakikasında Edin Visca'nın Rafa Silva'ya yaptığı faule, maçın hakemi Ali Şanslan VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart verdi.


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Peki Edin Visca'nın gördüğü kırmızı kart doğru mu? Hakemler ve yorumcular ne dedi?

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Deniz Ateş Bitnel: "Visca 'nın Rafa Silva'ya müdahalesi Kırmızı Kart!"

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Erman Toroğlu: "Hakemin görmesi lazımdı. Göremedi. VAR'a giderek verdi."

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Ilgaz Çınar: “Edin Visca’nın kırmızı kartını hiç VAR’a danışmadan göstermek gerekiyor.”

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Emre Zabunoğlu: "Visca’nın yaptığı haraket net kırmızı kart."

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#Trabzonspor
#Beşiktaş
#Edin Visca
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