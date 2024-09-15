Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında Edin Visca kırmızı kart gördü. Peki Edin Visca'nın gördüğü kırmızı kart doğru mu? Hakemler ve yorumcular ne dedi? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.
Mücadelenin 13. dakikasında Edin Visca'nın Rafa Silva'ya yaptığı faule, maçın hakemi Ali Şanslan VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart verdi.
Peki Edin Visca'nın gördüğü kırmızı kart doğru mu? Hakemler ve yorumcular ne dedi?
Deniz Ateş Bitnel: "Visca 'nın Rafa Silva'ya müdahalesi Kırmızı Kart!"
Erman Toroğlu: "Hakemin görmesi lazımdı. Göremedi. VAR'a giderek verdi."
Ilgaz Çınar: “Edin Visca’nın kırmızı kartını hiç VAR’a danışmadan göstermek gerekiyor.”
Emre Zabunoğlu: "Visca’nın yaptığı haraket net kırmızı kart."