Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Efsane devre arası geri geliyor: Sadettin Saran’dan ilk transfer bombası!

Efsane devre arası geri geliyor: Sadettin Saran’dan ilk transfer bombası!

14:4610/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesi kadro planlamasına hız verdi. Başkan Sadettin Saran, Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda savunmaya takviye için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler eski yıldızı için harekete geçti. İşte detaylar.

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi çalışmalar yoğunlaştı. Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporuna göre harekete geçecek.


Bu doğrultuda savunmaya takviye planlayan sarı-lacivertlilerde Güney Koreli stoper Kim Min Jae gündeme geldi. Bu sezon Alman devi Bayern Münih'te daha az süre bulan ve geri planda kalan 29 yaşındaki futbolcu için harekete geçilmesi düşünülüyor.


Bayern Münih ile 2028'e kadar sözleşmesi olan Kim Min Jae için Fenerbahçe'nin kiralama formülünü devreye alabileceği aktarıldı. Deneyimli defansın, savunmanın merkezinde Milan Skriniar ile yan yana oynaması planlanıyor.


Sol stoperde oynayabilen Kim Min Jae'nin de 2026 Dünya Kupası öncesi sürekli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakacağı dile getirildi. Kim'in Fenerbahçe'yi çok sevdiği ve sürekli maçları takip ettiği vurgulandı.


Alman kulübü Bayern Münih ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Kim Min Jae için kiralama formülü devreye girecek.

Tıpkı geçen sezon Milan Skriniar transferinde olduğu gibi Güney Koreli stoperde de aynı yöntem uygulanacak. Fenerbahçe, Skriniar'ı da geçen sezon devre arasında PSG'den kiralamış, sezon sonunda da bonservisini almıştı.

#Fenerbahçe
#Sadettin Saran
#Domenico Tedesco
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSKİ sular ne zaman gelecek? 10 Ekim İSKİ su kesintisi olan ilçeler...