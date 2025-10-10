Efsane devre arası geri geliyor: Sadettin Saran’dan ilk transfer bombası!

Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesi kadro planlamasına hız verdi. Başkan Sadettin Saran, Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda savunmaya takviye için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler eski yıldızı için harekete geçti. İşte detaylar.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi çalışmalar yoğunlaştı. Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporuna göre harekete geçecek.
Bu doğrultuda savunmaya takviye planlayan sarı-lacivertlilerde Güney Koreli stoper Kim Min Jae gündeme geldi. Bu sezon Alman devi Bayern Münih'te daha az süre bulan ve geri planda kalan 29 yaşındaki futbolcu için harekete geçilmesi düşünülüyor.
Bayern Münih ile 2028'e kadar sözleşmesi olan Kim Min Jae için Fenerbahçe'nin kiralama formülünü devreye alabileceği aktarıldı. Deneyimli defansın, savunmanın merkezinde Milan Skriniar ile yan yana oynaması planlanıyor.
Sol stoperde oynayabilen Kim Min Jae'nin de 2026 Dünya Kupası öncesi sürekli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakacağı dile getirildi. Kim'in Fenerbahçe'yi çok sevdiği ve sürekli maçları takip ettiği vurgulandı.
Alman kulübü Bayern Münih ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Kim Min Jae için kiralama formülü devreye girecek.
Tıpkı geçen sezon Milan Skriniar transferinde olduğu gibi Güney Koreli stoperde de aynı yöntem uygulanacak. Fenerbahçe, Skriniar'ı da geçen sezon devre arasında PSG'den kiralamış, sezon sonunda da bonservisini almıştı.